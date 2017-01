44. Deutscher Filmball in München: Ein Bambi für Richard Lugner

Klirrende Kälte und glitzernde Abendkleider beim 44. Deutschen Filmball in München: Am Samstagabend traf sich im Bayerischen Hof wieder einmal die Creme de la Creme der deutschen Schauspiel- und Filmbranche. Bei fast Minus 15 Grad Celsius feierten und tanzten Stars wie die "Willkommen bei den Hartmanns"-Familie, Schauspieler wie Uschi Glas und Veronica Ferres, aber mit Horst Seehofer und Edmund Stoiber auch politische Prominenz in der bayerischen Landeshauptstadt. Besonderes Highlight des Abends: An der Seite von Richard Lugner stolzierte ein neues Busenwunder namens Bambi über den Red Carpet. Doch angeblich sind die beiden nur gute, alte Freunde. "Das ist der Status", wie Lugner es auf Nachfrage von spot on news formulierte.

Cathy Lugner will nicht darüber sprechen

Doch nicht nur der österreichische Unternehmer beehrte den Filmball in München. Kurze Zeit nach seinem Auftritt marschierte auch seine Noch-Ehefrau Cathy Lugner in Begleitung von Schönheitschirurg Dr. Werner Mang über den roten Teppich. "Ich mag den Filmball sehr gerne", erzählte sie im Interview. Ihr "langjähriger Freund" Werner Mang habe sie dazu überredet mitzukommen. "Ich bin nicht hier, um über den Richard zu sprechen. Ich möchte den Abend genießen und einfach nur Spaß haben", stellte Cathy Lugner aber auch klar. Für sich sprach wiederum die Sitzordnung im Ballsaal: Zwischen den Tischen von Richard Lugner samt Bambi und Cathy samt Begleitern herrschte der größtmögliche Abstand.

Eylas M'Barek in diesem Jahr allein

Wer in diesem Jahr alleine über den roten Teppich schritt, war Elyas M'Barek. Der Deutsche Filmball zählt für den gebürtigen Münchner zu den festen Terminen im Kalender. "Es ist tatsächlich so: Ich freue mich auf die ganzen Kollegen da drin, weil ich viele davon sonst selten sehe", verriet der "Willkommen bei den Hartmanns" -Star im Gespräch mit spot on news. "Ich werde vermutlich auch tanzen. Das kommt auf die Laune an, aber meistens ist die ganz gut da drin."

Jan Josef Liefers könnte das Tanzbein tatsächlich nicht stillhalten und legte im Ballsaal mit seiner Film-Tochter Harriet Herbig-Matten aus "Das Pubertier" eine flotte Sohle aufs Parkett. "Wenn man 13, 14 Jahre alt ist, kann man sich nichts Schöneres vorstellen als mit seinem Film-Vater auf eine Party zu gehen", hatte der "Tatort"-Star allerdings so seine Zweifel. Doch unbegründet, denn seine junge Kollegin attestierte ihm danach: "Er kann ganz gut tanzen."

Das Ehegeheimnis der Lauterbachs

In einem dunkelgrünen Samtjackett beehrte Heiner Lauterbach den 44. Deutschen Filmball. Und lieferte ein männertypisches Geständnis ab: Die Kleidungsfrage überlässt er nämlich stets seine Frau Viktoria Lauterbach: "Sie sucht alles aus. Wir halten das in der Ehe so: Jeder macht das, was er besser kann." Obwohl sie sich so gut um seine Garderobe kümmert, will er ihr einen Wunsch nicht erfüllen. Victoria Lauterbach freute sich nämlich am meisten darauf, "dass mein Mann endlich mit mir tanzt". Doch diese Hoffnungen wurde zunichtegemacht: "Da hofft sie vergebens!" Nette Gespräche und ein schönes Glas Rotwein seien ihm da lieber.

Was sonst noch geboten war

Weniger high-fashion war Doris Dörries Kopfbedeckung. Das gute Stück trug sie, um für einen guten Zweck zu werben. Die Regisseurin ließ es sich nämlich nicht nehmen, mit einer selbst gehäkelten knallpinken Mütze auf die weltweit stattfindende Protestaktion "Women's March" aufmerksam zu machen. Schauspielerin Veronica Ferres hingegen erschien in einem schwarzen Abendkleid der Londoner Modedesignerin Alice Temperley.

Außerdem tummelten sich auf dem Filmball neben zahlreichen weiteren Stars wie Palina Rojinski, Sibel Kekilli, Florian David Fitz, Tom Beck, Kostja und Janine Ullmann auch der ein oder andere Influencer. Auf der Tanzfläche im Ballsaal ließen es sich YouTube-Star Sami Slimani, Model Stefanie Giesinger und Instagrammerin Caro Daur nicht nehmen, die Party via Social Media zu dokumentieren.

Zu guter Letzt hatte Senta Berger, die den Ball in einem edlen violetten Samtkleid besuchte, außerdem noch eine nette Anekdote zu "Willkommen bei den Hartmanns" parat: "Zwei Mädchen im Alter von ungefähr 13 Jahren sind zu mir gekommen und wollten ein Autogramm. Ich hab die beiden gefragt, wieso, und ihnen gesagt, dass ich doch eine ganz andere Generation bin. Ihr kennt mich doch sicher gar nicht. Darauf haben sie gesagt 'Doch, Sie haben mit Elyas M'Barek gespielt'. Wenn sie mich ein bisschen anrühren dürften, wäre auch ein bisschen was von Elyas dabei." Über einen Mangel an Verehrerinnen muss sich der Schauspieler wohl so schnell keine Sorgen machen...