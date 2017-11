Vergewaltigung im Gefängnis-Besucherraum: Spielecke war wohl Tatort

Spielecke wird umgebaut



Die mutmaßliche Vergewaltigung einer Frau im Besuchsraum eines Gefängnisses in Rheinland-Pfalz hat sich vermutlich in der bislang nicht vollständig einsehbaren Spielecke ereignet. Das teilte das rheinland-pfälzische Justizministerium am Mittwoch mit. Ein verurteilter Mörder soll dort am 2. November seine Frau vergewaltigt und mit einer Scherbe auf sie eingestochen haben, bis er im Beisein der beiden gemeinsamen Kinder von Justizbediensteten überwältigt wurde. In dem Besuchsraum der Justizvollzugsanstalt Diez gab es zur selben Zeit vier weitere Besuche.Am Dienstag überprüften Beamte des Ministeriums mit der Gefängnisleitung die Abläufe von Besuchen. Die Spielecke war mit tischhohen Regalen mit Spielzeug abgeteilt. "Eine gewisse Privatsphäre ist im Interesse der dort spielenden Kinder bisher geduldet worden", erklärte das Justizministerium.Nun werde die Spielecke jedoch so verändert, dass sie vollständig ins Blickfeld der Besuchsbeamten rücke. Zudem werde der Besuchsraum künftig ausnahmslos von mindestens zwei Beamten überwacht.Ministeriumsvertreter sollen in den kommenden Wochen auch alle weiteren Gefängnisse in Rheinland-Pfalz unter die Lupe nehmen und mit deren Leitungen etwaige Änderungen bei Gefangenenbesuchen erörtern.