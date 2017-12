Ursache nach Flugzeugabsturz in Thüringen weiter unklar - Trümmer geborgen

Die Trümmerteile seien sichergestellt worden, wie ein Polizeisprecher in Suhl am Montag sagte. Im Laufe des Tages sollen sie geborgen und anschließend untersucht werden. Erst danach könne man sagen, ob ein Flugfehler oder ein technischer Defekt den Absturz verursacht habe.

Das Ultraleichtflugzeug war am Sonntag in der Nähe des Sportflugplatzes Dolmar bei Kühndorf ins Trudeln geraten und aus etwa 300 Metern in die Tiefe gestürzt. Der 62 Jahre alte Pilot starb bei dem Unfall. Es entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro.