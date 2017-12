Unter Grabstein begraben: 500 Kilo schwerer Grabstein erschlägt Steinmetz

Ein Steinmetz ist am Zweiten Weihnachtsfeiertag im oberbayerischen Ainring (Landkreis Berchtesgadener Land) von einem Grabstein erschlagen worden. Der 40-Jährige hatte rund 50 Grabsteine aufrecht auf Paletten auf seinem abschüssigen Anwesen gelagert, teilte die Polizei mit.Als er am Dienstagmorgen die Hühner füttern wollte, sei ein rund 500 Kilogramm schwerer Grabstein offensichtlich umgekippt und habe den Mann unter sich begraben. Eine Nachbarin habe ihn am Vormittag gefunden, berichtete die Polizei.