Ungewöhnliche Beute: Diebe stehlen komplette Garage

In Elxleben (Kreis Sömmerda) haben bisher unbekannte Täter eine komplette Fertigbau-Garage gestohlen. Der Bausatz stand auf dem Gelände eines Möbelhauses, wie die Polizei am Montag in Erfurt mitteilte. Der genaue Zeitpunkt des Diebstahls ist noch nicht bekannt.Wie die kuriose Tat genau ablief, konnten die Behörden leider auch noch nicht genau sagen. Eines steht laut Polizei aber definitiv fest. Da die Garage mehrere Tonnen wiegt, werden die Täter höchstwahrscheinlich mit Spezialfahrzeugen wie einem Kran oder Tieflader angerückt sein. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.