18-Jähriger Karnevalist von Bahn überrollt - Tödlicher Unfall überschattet Weiberfastnacht

Am Donnerstagabend überschattete ein tragischer Unfall die Weiberfastnacht in Brühl bei Köln. Ein 18-Jähriger geriet am Bahnhof Brühl-Nord zwischen zwei Wagen einer Straßenbahn. Als diese anfuhr, wurde er überrollt.



18-Jähriger starb noch an Unfallstelle



Der junge Mann aus Weilerwist stand gegen 18 Uhr mit Freunden und anderen Personen auf dem Bahnsteig an der Kaiserstraße. Die Bahn fuhr ein und die Menschen stiegen ein. Der 18-Jährige geriet zwischen zwei Wagen und der Zug fuhr an. Dabei wurde er überrollt und starb noch an der Unfallstelle.



Warum der kostümierte 18-Jährige zwischen die beiden Wagen geriet, ist den Angaben der Polizei zufolge noch unklar. Freunde des jungen Mannes und Passanten, die sich ebenfalls am Bahnhof befanden, wurden Zeugen des tragischen Unfalls. Die Polizei sperrte den Bahnsteig großräumig ab.