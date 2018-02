Unfall: NBA-Star Rasual Butler und Sängerin Leah LaBelle tödlich verunglückt

Unfall in Los Angeles: Der frühere Basketballprofi Rasual Butler (38) und seine Ehefrau, die Sängerin Leah LaBelle (31), sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Das bestätigten kalifornische Behörden mehreren US-Medien. Butler verlor demnach in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) in Los Angeles die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen mehrere Parkuhren und eine Mauer. Bilder zeigen den völlig demolierten Geländewagen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums.



Zu schnell unterwegs

"Es scheint ein tragischer Fall zu sein, bei dem ein Wagen zu schnell unterwegs war", sagte ein Polizeisprecher dem örtlichen Fernsehsender KTLA. Es seien keine weiteren Fahrzeuge in den Unfall verwickelt gewesen.



Butler hatte seine Karriere in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA im Jahr 2002 beim Club Miami Heat begonnen. Er spielte dann unter anderem bei den Los Angeles Clippers und den Chicago Bulls, seine Karriere beendete er vor zwei Jahren. Seine Ehefrau trat 2003 als Kandidatin der Musikshow "American Idol" auf. "Unser aufrichtiges Beileid, unsere Gedanken und Gebete gehen an die Familie und vielen Freunde von Rasual und Leah. Sie werden vermisst", twitterte das Team von Miami Heat.