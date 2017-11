Unfall: Fußgänger mit Pferd wird von Auto angefahren - 55- Jähriger schwer verletzt

Fußgänger wurde schwer verletzt



Ein Autofahrer hat in der Nähe von Bad Salzungen (Wartburgkreis) einen Fußgänger angefahren, der ein Pferd an der Straße entlang führte.Der 41 Jahre alte Fahrer war am Sonntagabend auf der Landstraße zwischen Urnshausen und Langenfeld unterwegs, wie die Polizei am Montag berichtete. Er hatte auf der unbeleuchteten Straße den Fußgänger samt Pferd übersehen, weil er von einem entgegenkommenden Wagen geblendet wurde.In diesem Moment bemerkte der Fahrer einen Schlag an seinem Auto und stoppte. Dann sah der 41-Jährige zunächst das weggaloppierende Pferd und hinter seinem Wagen schließlich den angefahrenen 55 Jahre alten Fußgänger. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Das Pferd konnte auf einer Koppel eingefangen werden.