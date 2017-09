Unfall auf A95 in Oberbayern: Auto rast in Stauende - eine Tote, drei Schwerverletzte

Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende auf der Autobahn 95 nahe Eschenlohe (Kreis Garmisch-Partenkirchen) ist eine Frau getötet worden.Drei Menschen seien am Freitagnachmittag schwer, eine Person sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.Aus zunächst ungeklärten Gründen war ein Kleinbus ungebremst auf das hinterste Auto des Staus gefahren. Während der Fahrer des Kleinbusses mit leichten Verletzungen davon kam, starb in dem Wagen die Frau. Ihre Eltern sowie ihre erwachsene Schwester wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.Die A95 sollte in Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen wegen der Aufräumarbeiten bis etwa 20.00 Uhr gesperrt bleiben.