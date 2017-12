Toter im Straßengraben identifiziert - Obduktion am Montag soll Klarheit bringen

Anwohner haben am Sonntag einen Toten in einem Straßengraben in Vlotho-Bonneberg (Nordrhein-Westfalen) gefunden. Der Mann ist inzwischen identifiziert. Es handelt sich um einen 28-Jährigen aus Vlotho. Nun soll eine Obduktion klären, wie der Mann zu Tode gekommen ist.



Da ein Verbrechen nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt die Mordkommission der Bielefelder Polizei unter Leitung des Kriminalhauptkommissars Jürgen Kollien mit Unterstützung der Polizei Herford.



Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld