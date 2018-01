Unbekannte stehlen Behinderter ihren elektrischen Rollstuhl

Dreister Diebstahl in München:



Schweres Gerät



Wie durch die Polizei München bekannt wurde, haben am Freitag (22. Dezember 2017) Unbekannte einer gehbehinderten Frau aus Duisburg ihren elektrischen Rollstuhl gestohlen. Die Frau war lediglich zu Besuch in der bayerischen Hauptstadt.Sie stellte den elektrischen Rollstuhl gegen 11 Uhr im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rainfarnstraße im Stadtteil "Hasenbergl" ab. Grundsätzlich ist es lediglich Mietern des Mehrfamilienhauses möglich, in diesen Raum zu gelangen.Als die 57-Jährige am 27. Dezember von ihrem Weihnachtsbesuch abreisen wollte, bemerkte sie, dass der Rollstuhl fehlte. Das Gerät wiegt ca. 100 Kilogramm und ist daher nur mit erhöhten Aufwand aus dem Keller wegzuschaffen.Gemeinsam mit dem Hausmeister wurde das Haus inklusive umliegendem Gelände abgesucht - vergeblich. Die 57-Jährige ist dringend auf das Gerät angewiesen.Die Polizei München sucht Zeugen in dieser Angelegenheit: Unter 089/2910-0 werden Zeugenhinweise entgegen genommen.