Umfrage: Was liebst du an Franken am meisten?

"Was liebst du an Franken"? Das haben wir unsere Leser kürzlich auf Facebook und Instagram gefragt - und über 700 Antworten bekommen.Natürlich gibt es unzählige Gründe, die Franken lebens- und liebenswert machen. Trotzdem lassen sich aus den vielen Antworten bestimmte herausfiltern, die besonders oft genannt wurden. Das hat die Online-Redaktion von inFranken.de getan und bittet nun erneut um eure Meinung. Auch wenn es schwer fällt, sich für einen Grund zu entscheiden, fragen wir: "Was liebt ihr am meisten?"Zum Nachlesen hier noch einmal der Facebook-Post, den wir als Grundlage für unsere Umfrage genutzt haben.