Til Schweiger: Belästigung gegen Tochter Emma - "Übelstes Dreckspack"

Schattenseiten von Emma Schweigers Berühmtheit:



"Da wird man als Vater wütend"



Emma Schweiger (15) wurde der Öffentlichkeit durch ihre Rolle in "Keinohrhasen" bekannt. An der Seite ihres Vaters ging ihr großer Stern auf. Mit dieser Berühmtheit geht Emma öffentlich um und postet regelmäßig Fotos auf "Instagram". Die Reaktionen auf gepostete Fotos des Teenagers sind jedoch nicht zwangsläufig positiv, wie ein aktuelles Beispiel zeigt:Ein 20-jähriger Mann schrieb die 15-Jährige über "Instagram" an und schickte ihr perverse und obszöne Nachrichten. Ihr Vater Til Schweiger bekam das mit und reagierte prompt: "Als Erwachsener einem 15-jährigen Mädchen sowas zu schreiben, müsste meiner Meinung nach bestraft werden. Leider ist es aber kein Straftatbestand." sagte Schweiger im Interview mit RTL.Emma Schweiger schickte jedoch nicht ihren 54-jährigen Vater vor, um das zu klären. Sie nahm die Sache selbst in die Hand und veröffentlichte einen Screenshot der Nachricht samt dem Namen des Verfassers auf "Instagram".Mittlerweile ist Emmas "Instagram"-Profil gelöscht. Grund dafür, könnte ein Verstoß gegen die Privatsphäre-Bestimmungen des sozialen Netzwerks sein.