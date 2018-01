Comedy Central UK hat mitgeteilt, dass eine neue Version der wohl bekanntesten japanischen Spielshow produziert wird. Derzeit werde in Thailand gefilmt - die ersten Folgen werden in diesem Herbst zu sehen sein, vorerst jedoch nur in Großbritannien. Dort wird Johnathan Ross für die bissigen Kommentare sorgen, die stets ein Teil der Faszination der TV-Show waren. Wer in Deutschland die KommentareIm Lauf des kommenden Jahres wird die Spielshow dann auf Comedy Central in anderen Ländern zu sehen sein, darunter auch in Deutschland. In den USA, Kanada sowie Japan kommen Zuschauer nicht in den Genuss der Neuauflage."Takeshi's Castle' ist der goldene Standard körperlicher Gameshows und wir können es gar nicht erwarten, das herrliche Chaos dieser Show zurück zu bringen", erklärt Comedy-Central-Managerin Louise Holmes.