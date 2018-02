Super Bowl: Das sagt die Twitter-Gemeinde zu Halbzeitshow, Werbung und Erfolgsfans

Halbzeit-Show beim Super Bowl 2018:

Tamagotchi



Sonntag die ganze Nacht wach bleiben, um Teams auf der anderen Seite der Erde anzufeuern, bei einem Spiel, dessen Regeln man nicht versteht. Und dann am nächsten Tag auf Experte machen.#superbowl — Das Netzteil (@Grolmori) 5. Februar 2018

"Und was sagst du zum #SuperBowl?"



"Jo, geile Trailer." — YetiVin (@YetiVin) 5. Februar 2018

Nick #Foles ist duch den Super-Bowl-Sieg mit den Philadelphia Eagles engültig in der Riege der ganz großen Quarterbacks angekommen. ? #SuperBowl pic.twitter.com/tp3VriVYct — Sportschau (@sportschau) 5. Februar 2018

Guten Morgen #superbowl Fans. Es war ne kurze Nacht. — Flutlichtmomente (@Flutlichtmoment) 5. Februar 2018

US-Sänger Justin Timberlake hat in der Halbzeitshow beim Super Bowl im eiskalten Minneapolis kräftig eingeheizt. Vor mehr als 70.000 Zuschauern im Bank Stadium und einem Millionenpublikum an den Bildschirmen stand der 37-Jährige beim Endspiel der Football-Teams New England Patriots und den Philadelphia Eagles fast 14 Minuten im Rampenlicht.In der Heimatstadt von Prince zollte er auch dem im April 2016 gestorbenen Star Tribut. Auf einer riesigen Leinwand in lila Licht getaucht erschien der "Purple Rain"-Sänger.Im sozialen Netzwerk "Twitter" äußerten sich gewohnt viele User zum US-Spektakel.inFranken.de hat die aussagekräftigsten Tweets gebündelt. Mit dabei: Müdigkeit, Unverständnis und Glückwünsche."Das Netzteil" beschreibt relativ treffend, wie sich viele Zuschauer des Super Bowls Jahr für Jahr verhalten:Vielen Zuschauern geht es auch gar nicht um den Sport, sondern eher die Werbepausen:Auch die Sportschau beurteilt die Situation. Im Fokus: Der Quarterback der Philadelphia Eagles.Das Medienmagazin "DWDL" huldigt den Super Bowl und nennt erste Erfolgszahlen:Im Endeffekt bleibt an diesem Montag nur eines: die Müdigkeit.Zum Schluss noch ein Gruß vom Deutschen Meister nach Philadelphia: