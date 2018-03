Steffen Henssler scheitert an Kandidat aus Franken: Das hat er mit der Million vor

Würzburger Lehrer Xabier Urkiaga



"Die Chance ihres Lebens", so nennt es Moderator Elmar Paulke zuBeginn der Sendung "Schlag den Henssler". Die hatte am Samstagabend der- und er hat sie genutzt: Eine Million Euro gewann der 37-Jährige in der ProSieben-Reihe . Und der Promi, Fernsehkoch Steffen Henssler, macht keine so richtig gute Figur. Der unterfränkische Lehrer, der Wasserball in der Bundesliga spielte, siegt souverän gegen den Entertainer.In der Sendung tritt ein von den Zuschauern gewählter Kandidat gegen Promi-Koch Steffen Henssler an. Zu meistern sind verschiedene Wettkämpfe, von Schwimmen über Medizinbälle rollen bis zum Billard spielen. Nachdem der Promi die vergangenen drei Male unbesiegt blieb, stieg der Gewinn mittlerweile auf eine Million Euro.Noch vor dem Wettkampf hatte Urkiaga bescheiden gesagt: "Das ist immer Glückssache, was für Spiele drankommen. Einen riesigen Vorteil hat der Henssler natürlich dadurch, dass ich der Gast in seinem Wohnzimmer bin."Einschüchtern ließ er sich davon aber nicht. Im Gegenteil. Xabier Urkiaga hatte sich bei der Kandidatenwahl gegen zwei Mitbewerber aus Frankfurt und Hamburg durchgesetzt. Die Zuschauerabstimmung, die zunächst im Internet stattfand, musste vor Beginn der Sendung abgebrochen werden.Der Sender sprach von einem Manipulationsverdacht. So entschieden die Zuschauer "altmodisch" per Telefonanruf während der Show, welcher der drei Bewerber gegen den Henssler antreten sollte. Urkiaga gewann die Abstimmung eindeutig.Schon in seinem Vorstellungsvideo der TV-Sendung hatte der Würzburger klar gemacht, dass er fit genug war, um es mit dem Henssler aufzunehmen. Und er hatte nicht zu viel versprochen. Im Wettkampf ließ der Mathematik -und Sportlehrer dem Promi-Koch keine Chance. Egal in welcher Disziplin, die ersten sechs Runden konnte der 37-Jährige direkt für sich entscheiden und ging so mit großem Vorsprung in Führung.Besonders beim "Schwimmmathlon" zeigte der ehemalige Wasserballprofi des SV05 Würzburg und Nationalspieler seine Stärke. Henssler konnte nur staunen."Natürlich lief am Ende alles ideal, wozu dann aber doch immer eine riesige Portion Glück gehört", so Urkiaga über den Verlauf des Abends.Während Hitzkopf Henssler immer wieder nah dran war, sich um Kopf und Kragen zu reden, blieb Xabier Urkiaga ganz gelassen. "Ich bin froh, dass du da bist", sagte Elmar Paulke schon während des ersten Spiels "Laubbläser-Ball" zu dem 37-jährigen Kandidaten. "Dann haben wir hier die Ruhe auf einer Seite."Die Ruhe hatte der Würzburger auch in den folgenden Spielen weg und ließ sich seine Nervosität nicht anmerken. Wenn doch hin und wieder die Nerven flatterten, suchte der vierfache Familienvater seine Frau im Publikum. "Ich habe dann immer den Blick zu meinen Begleitern gesucht und das war natürlich eine enorme Unterstützung." Neben seiner Frau haben den Lehrer seine Geschwister sowie ein guter Freund im TV-Studio unterstützt.In insgesamt 13 Spielen musste Urkiaga am Samstagabend kämpfen. Zwar lag er von Anfang an in der Punktewertung vorne, jedoch konnte Steffen Henssler zwischendurch fast aufholen. Zuletzt versenkte der Würzburger beim Billard souverän die letzte Kugel. Damit war alles klar: Xabier Urkiaga gewann eine Million Euro.Was er mit dem Geld macht, weiß der 37-Jährige noch nicht. "Wir wollen jetzt erst mal zurück zu den Kindern und drüber schlafen. Im Moment würde man ja wahrscheinlich doch keine vernünftige Entscheidung treffen."Weniger gelassen fielen die Reaktionen auf seinen Millionengewinn aus. Über die Netzwerke im Internet erhielt Urkiaga am Wochenende jede Menge Glückwünsche von Freunden und Verwandten. Sein Sieg über Henssler sei verdient gewesen, ist die vorherrschende Meinung.Der TV-Moderator bekommt hingegen sein Fett weg: "Der Kandidat pustete den Henssler weg". Oder: Henssler sei arrogant gewesen und "hatte nicht die Absicht zu gewinnen", ist bei Facebook und Twitter zu lesen.Mehrfach wird auch die Qualität der Sendung kritisiert. "Ohne Raab macht es einfach keinen Spaß", ist ein Facebook-Nutzer mit Blick auf Hensslers Vorgänger Stefan Raab überzeugt.