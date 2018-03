"Schlag den Henssler": Xabier aus Würzburg holt sich den Sieg - Steffen Henssler enttäuscht

Xabier aus Würzburg siegt bei "Schlag den Henssler": Zum ersten Mal hat ein Kandidat bei der TV-Show "Schlag den Henssler" gewonnen. Der Sportler und Lehrer Xabier aus dem unterfränkischen Würzburg gewann gegen TV-Koch Steffen Henssler. Der zeigte sich enttäuscht, musste aber am Ende doch zugeben, dass der Unterfranke aus Rottendorf verdient gewonnen hatte.



Der ehemalige Profi-Wasserballer Xabier Urkiaga setzte sich in dem fast fünfstündigen TV-Duell klar gegen den Platzhirsch Steffen Henssler durch. Sechs Spiele lang blieb der Würzburger ungeschlagen, erst im siebten Spiel konnte der TV-Koch Punkte für sich gut machen. Beinahe wäre dies die Wende gewesen - bei den Spielen "Stapler Basketball" und "Blamieren oder Kassieren" kämpfte sich Steffen Henssler auf 29:26 Punkte heran, nachdem es nach den ersten Spielen 21:0 für Xabier gestanden hatte.



Am Ende stand es dann doch deutlich 65:26 für den Mathelehrer aus Würzburg, der sich bereits im Vorfeld selbstbewusst gezeigt hatte. Zehn Spiele hatte er für sich entscheiden können, Steffen Henssler nur drei.



Xabier Urkiaga ist der erste Kandidat, der sich gegen den TV-Koch Henssler durchsetzen konnte und nimmt nun eine Million Euro mit nach Hause.









Verdacht auf Manipulation: Bei der Prosieben-Show "Schlag den Henssler" ist das Online-Voting für die Kandidaten der Samstagabend-Sendung womöglich manipuliert worden. Das teilte der Privatsender mit. Man werde daher nun für diese Ausgabe zum klassischen Telefon-Voting zurückkehren. Die Sendung wird am Samstag um 20.15 Uhr bei Prosieben ausgestrahlt.



Wurde das Online-Voting manipuliert?

"Wir haben berechtigten Grund zur Annahme, dass das Voting manipuliert wird", sagt ProSieben-Sendersprecher Christoph Körfer. "Nach Rücksprache mit unseren Juristen haben wir uns daher entschieden, die Online-Abstimmung abzubrechen. Das ist eine Frage des Fair Play. Wir werden wie in früheren Ausgaben den Gegner von Steffen Henssler zu Beginn der Show per Telefon-Voting ermitteln."



Nun müssen die Kandidaten also auf die Anrufe der Zuschauer hoffen. Auf ihre Chance warten "Ironman"-Teilnehmer Claudius (34) aus Hamburg, Wettkampfschwimmer Alexander (30) aus Frankfurt und der ehemaligeWasserball-Nationalspieler Xabier (37) aus Würzburg wollen Steffen Henssler morgen Abend live auf ProSieben herausfordern. Der Gegner von Steffen Henssler hat die Chance auf eine Million Euro. Moderiert wird die Show von Elton. Elmar Paulke kommentiert. Als Music-Acts mit dabei: Rea Garvey feat. Kool Savas ("Is it Love?") und Anne-Marie ("Friends").



Wer ist der mögliche Kandidat Xabier aus Würzburg?

Unter den Kandidaten der TV-Show bei Prosieben ist auch Xabier aus Würzburg in Unterfranken. Der 37-Jährige ist ehemaliger Wasserball-Profi, nun unterrichtet er Mathematik und Sport in Würzburg. Der 37-Jährige mit Wurzeln im Baskenland in Spanien macht seit langer Zeit Krafttraining - zusammen mit seiner Sportkarriere eine gute Voraussetzung für die Sendung.



"Als Jugendlicher habe ich Wasserball gespielt und bin sogar bei zwei Europameisterschaften für Deutschland angetreten", verrät Xabier. "Ich habe mit meiner Frau ein halbes Jahr auf den Philippinen studiert. Wenn ich gegen Henssler gewinne, wäre es mein Traum, noch einmal mit der ganzen Familie dorthin zu fliegen", sagt der Vater von vier Kindern. Seine Kampfansage: "Die einen schlagen Sahne, andere einen Salto - und ich schlag" den Henssler!"



Wie schätzt Xabier seine Chancen ein?



Der frühere Wasserballprofi Xabier zeigt sich ebenfalls angriffslustig: "Tatsächlich stärker ist Steffen Henssler auf jeden Fall im Zwiebeln schneiden - da hat er die schärferen Messer", sagt der 37-jährige Lehrer aus Würzburg. Er würde gegen Henssler von Anfang an Gas geben: "Das Beste gegen Lampenfieber ist, mit dem Wettkampf zu beginnen!"