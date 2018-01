Netflix in Europa down: So reagierte das Netz auf die Störung

inFranken.de hat die witzigsten und kuriosesten Reaktionen von Usern auf "Twitter" gesammelt:



Als Amazon Video würde ich jetzt „Jaja, jetzt kommt Ihr angekrochen!“ auf die Startseite setzen. #netflixdown — Gebbi Gibson (@GebbiGibson) 25. Januar 2018

Ich bin noch nicht bereit für ein drittes Kind ? #netflixdown — Frau Boris (@FrauKarlBoris) 25. Januar 2018

In neun Monaten dann eine ungesehene Geburtenwelle. #netflixdown — Moritz Deutschmann (@MoDeutschmann) 25. Januar 2018

Netflix läuft nicht. Wilde Horden ziehen durch die Straßen, Autos brennen und aus einem Handy ertönt der Titelsong von Stranger Things. Menschen weinen verzweifelt und flehen zu Gott.



Alles wie immer also. #netflixdown — Don Sebo (@don__sebo) 25. Januar 2018

In meiner Straße bilden sich marodierende Banden von 20-somethings und werfen mit glutenfreien Soja-Latte-Macchiatos um sich. Be carefull!

#netflixdown — (((Sev))) (@kirschstrasse) 25. Januar 2018

Erstmal checken, ob sich #Netflixdown negativ auf unsere Absatzzahlen ausgewirkt hat.? — Dr. Oetker Pizza DE (@DrOetkerPizzaDE) 26. Januar 2018

Netflix nicht erreichbar?



Bei RTL lässt man wirklich nix unversucht, um die Quoten vom Dschungel zu retten. #IBES2018 #ibes #netflixdown — Thomas Poppe (@DerPoppe) 25. Januar 2018

Schnappatmung, Bluthochdruck und Aggressivität überfielen am Donnerstag (25. Januar 2018) Millionen Nutzer des Streaming-Dienstes "Netflix". Denn das Portal war "down". Auf Deutsch: Es gab eine Störung - es konnten keine Angebote gestreamt werden.Viele Menschen fragten sich "Was fange ich nur mit dem heutigen Donnerstagabend an?" Gegen 20.30 Uhr traten die technischen Probleme und Schwierigkeiten auf, so dass sämtliche Streamingangebote abrupt abbrachen.Laut der Informationsplattform "allestoerungen" hatten die meisten Kunden Probleme beim Einloggen (41 Prozent). 36 Prozent hatten tatsächlich Schwierigkeiten, im Programm zu streamen. Lediglich 23 Prozent hatten Probleme rund um "Smart TV". Es waren wohl sämtliche Arten von Endgeräten betroffen. Es machte somit keinen Unterschied, ob am Smartphone, auf dem Tablet oder auf dem Desktop gestreamt wurde - oder eben nicht.Kurz vor Mitternacht waren die technischen Probleme behoben. Warum diese bestanden, teilte "Netflix" noch nicht mit.Twitter-Userin "Gebbi Gibson" spielte auf den Netflix-Rivalen " Amazon Prime Video " beziehungsweise auf das Premium-Format des Konzerns an:"Frau Boris" und "Moritz Deutschmann" machten sich Sorgen um die Familienplanung, da sich am Abend auf einmal ein Zeitfenster für Experimente öffnete:"Don Sebo" und "(((Sev)))" sponnen die Geschichte weiter: Herrscht bald Bürgerkrieg in Deutschland?Bei Dr.Oetker macht man sich derweil Sorgen, um die Unternehmensbilanz.Andere bringen das Dschungelcamp (IBES 2018) ins Spiel: