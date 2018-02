Naked Attraction 2018 in 2. Staffel: Kandidatin aus Würzburg zieht blank

Da weiß man, was einen erwartet, haben sich die Macher der Sendung "Naked Attraction" wahrscheinlich gedacht. Denn bei dieser Kuppelshow auf RTL II sehen die liebestollen Singles zuerst die Genitalien ihrer potenziellen Partner. Also keine bösen Überraschungen mehr - und das schon in Staffel 2.



Die erste Folge lief am Montag, 5. Februar um 22.15 Uhr auf dem Privatsender aus Köln. Zwei Singles konnten bereits nach Partnern Ausschau halten - wie Gott sie schuf natürlich. In drei Folgen werden Moderatorin Milka Loff Fernandes und die Teilnehmer wieder über mehr oder weniger schöne Körperteile sprechen und diese bewerten. Denn zuerst sehen die Kandidaten nur Beine, Hintern, Genitalien. Eine Spielshow-Wand, hinter der die Nackten stehen, fährt langsam hoch und gibt mehr und mehr der Single-Körper frei. Anhand dieser Attribute entscheidet der Kandidat dann, mit wem er sich treffen will - auch nackt. Weil das ja zugegeben etwas plump daherkommt, streut RTL II Lehrreiches über die Partnerwahl mit ein. Also durchaus pädagogisch wertvoll.





Mit dabei war beim Start auch die 27 Jahre alte Mariella aus Würzburg. Sie ließ sich mit fünf anderen Frauen ohne Kleidung von Logan aus Berlin betrachten. Logan, 28, kommt aus den USA und lebt inzwischen seit sechs Jahren in Berlin. Er studiert historische Linguistik, geht wandern und ist Veganer. Er achtet bei Frauen auf die Fitness.







Und auch einen Star-Gast bieten die Macher aus Köln auf: Cathy Lugner (2), die Ex des österreichischen Bauunternehmers Richard "Mörtel" Lugner (85). "Mit den Alten bin ich durch, ich suche jetzt einen Jungen", sagt die Blondine, die auch schon im Promi Big Brother Haus saß. Und sie verriet bereits, wie ihr Traummann aussieht: "Am liebsten athletisch und auf jeden Fall mit Haaren".