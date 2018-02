Naked Attraction 2018: Penischeck und klare Ansagen: "Dann mach ichs mir selber"

Romantik zwischen Genitalien und Brüsten

- bei RTL II geht das. Bereits in der zweiten Folge ließ der Privatsender Singles nackt aufeinander los. Und das ist auch beabsichtigt: Denn bei der Sweiß der Teilnehmer sofort, was ihn im Bett erwarten würde.Gefühlsduselei und innere Werte spielen erst einmal keine Rolle. Der Aspirant wird knallhart nach nackten Tatsachen beurteilt. Die logische Fortsetzung des Verliebens in Zeiten von Tinder und Co.?Doch obwohl das Format dem Zuschauer keine Illusionen darüber macht, worauf es hier ankommt, gehen die Teilnehmer durchaus romantisch an die Sache ran. Der 41-jährige Andrew hat einen fünfjährigen Sohn und sucht in der Show die Frau für's Leben. "Die Frau, die ich suche, sollte am besten meine Freundin, meine Geliebte und mein bester Freund alles in einer Person sein", sagt er über seine Traumpartnerin. Online-Dating sei überhaupt nicht sein Ding. Wer weiß: Vielleicht klappt's ja mit den nackten Körpern besser?Für die 46-jährige Michaela ist es besonders wichtig, einen Partner zu finden, der liebevoll mit ihren geliebten Katzen umgeht. Ob man das am Geschlechtsteil erkennen kann? "Die Optik ist in einer Beziehung die Eintrittskarte", sagt Michaela dazu. Schließlich sucht sie einen Mann, der ihr Paroli bieten und zu dem sie aufschauen kann. Und sie macht den Kandidaten eine klare Ansage: "So wichtig wie Sex mir auch ist - um jeden Preis, heute den One-Nights-Stand morgen den - nein, dann verzichte ich, machs mir selber und warte, bis ich wieder verliebt bin!" Schließlich entscheidet sie sich für Axel aus Bayern. Er ist auch Katzenfreund.In der ersten Folge war auch die 27 Jahre alte Mariella aus Würzburg. Sie ließ sich mit fünf anderen Frauen ohne Kleidung von Logan aus Berlin betrachten. Logan, 28, kommt aus den USA und lebt inzwischen seit sechs Jahren in Berlin. Er studiert historische Linguistik, geht wandern und ist Veganer. Er achtet bei Frauen auf die Fitness. Die Brüste der Kandidatinnen faszinierten den Kandidaten, begeistert von so viel Weiblichkeit.Kandidatin Britta fällt vor allem mit ihrer Vorliebe für Penisse auf. Von ihr stammen Zitate wie "Ich muss sagen, es ist ein sehr dicker Penis", oder "Toller Penis, herzlichen Glückwunsch dazu!" Aber die 23-Jährige zeigt sich auch gerne. Die RTL II-Kandidatin hat 30 Kilogramm abgenommen und ist stolz auf ihren Körper.Fränkin Mariella konnte bei Logan jedoch nicht das Rennen machen. Er entschied sich für Teilnehmerin Samy (26). Aber er bereute seine Entscheidung, denn er wurde nicht warm mit ihr.lief am Montag, 5. Februar um 22.15 Uhr auf dem Privatsender aus Köln. Zwei Singles konnten bereits nach Partnern Ausschau halten - wie Gott sie schuf natürlich. In drei Folgen werden Moderatorin Milka Loff Fernandes und die Teilnehmer wieder über mehr oder weniger schöne Körperteile sprechen und diese bewerten. Denn zuerst sehen die Kandidaten nur Beine, Hintern, Genitalien. Eine Spielshow-Wand, hinter der die Nackten stehen, fährt langsam hoch und gibt mehr und mehr der Single-Körper frei. Anhand dieser Attribute entscheidet der Kandidat dann, mit wem er sich treffen will - auch nackt.Auch eine Promi-Frau ist bei der Kuppelshow dabei:. Nach ihrer Ehe mit dem österreichischen Bauunternehmer Richard "Mörtel" Lugner (85) möchte sie wohl nicht mehr die Katze im Sack kaufen. "Mit den Alten bin ich durch, ich suche jetzt einen Jungen", sagt die Blondine, die auch schon im Promi Big Brother Haus saß. Und sie verriet bereits, wie ihr Traummann aussieht: "Am liebsten athletisch und auf jeden Fall mit Haaren".