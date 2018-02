Neue Staffel der RTL-Tanzshow:



Die Moderatoren: Sylvie Meis ist nicht mehr dabei





Die Jury: Altbekanntes Dreiergespann





Diese 14 Kandidaten sind dieses Jahr bei "Let's Dance" dabei



- Jimi Blue Ochsenknecht

- Charlotte Würdig

- Judith Williams

- Jessica Paszka

- Heiko und Roman Lochmann



- Ingolf Lück

- Barbara Meier

- Bela Klentzke

- Iris Mareike Stehen

- Thomas Hermanns

- Chakall

- Julia Dietze

- Tina Ruland

Die elfte Staffel der Live-Sendung beginnt am 9. März 2018 und verspricht spektakuläre Tanzeinlagen und jede Menge Leidenschaft auf dem Parkett. Jeden Freitag sendet RTL zur Prime-Time (20.15 Uhr) aus Köln. Alles Wichtige zur diesjährigen Staffel hat inFranken.de gesammelt:Moderieren wird die elfte Staffel der Erfolgs-Show ein Duo: Daniel Hartwich, bekannt aus dem Dschungelcamp, stellt RTL Victoria Swarowski zur Seite.Im November 2017 gab der Sender bekannt, dass Sylvie Meis, Model und Ex-Frau von Fußballer Rafael van der Vaart, nicht mehr durch die Sendung führen wird. Stattdessen setzt RTL nun auf wieder auf ein Model-Sternchen: Victoria Swarowski. Die Pop-Sängerin und Kristallglas-Erbin gewann 2016 die neunte Staffel von "Let's Dance" und sorgte so an der Seite von Choreograph Erich Klann für Furore.Die Dance-Jury der elften Staffel bilden erneut Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez. Das Dreigestirn bewertet auch 2018 die Promi-Kandidaten mit gewohnt kritischem Blick.Zusammen mit seinem Bruder Wilson Gonzalez wurde Jimi Blue Ochsenknecht mit der Filmreihe "Die Wilden Kerle" bekannt. Aber der Sohn des Schauspielers Uwe Ochsenknecht versuchte sich auch als Sänger und Model. Neben TV-Auftritten bei "Grill den Henssler" oder "Promi Shopping Queen", versucht sich der 26-Jährige nun bei "Let's Dance".Nachdem die in Norwegen geborene Charlotte Würdig BWL studierte, schnupperte sie als Moderatorin bei RTL erste Fernsehluft. Später wechselte sie zu Konkurrent ProSieben. Heute ist sie mit Rapper Sido verheiratet und macht eigene Fitness-Trainings.Man kennt sie an der Seite von Dagmar Wöhrl als Jurorin in der "Höhle der Löwen". Nun ist sie bei "Let's Dance": Judith Williams. Laut RTL erfüllt sich die 45-jährige Unternehmerin damit einen Traum, denn sie hing "schon immer an der Bühne".Männerwelt aufgepasst: Bachelorette Jessica Paszka (27) schwingt sich auf die Tanzfläche und will ihr Rhythmusgefühl unter Beweis stellen. Nach Platz 1 der Dating-Show, ihrem Sieg bei "Promi Shopping Queen" ist "Let's Dance" der nächste logische Schritt auf dem Weg in den RTL-Himmel."Die Lochis" gingen auf YouTube viral und erfreuen sich seitdem landesweiter Bekanntheit. Mit regelmäßigen Cover-Songs und Comedy-Einlagen schafften es die Brüder 2017 auf Platz 18 der meistabonniertesten YouTuber Deutschlands. Wie sich die Gebrüder Lochmann wohl auf dem Parkett anstellen?"Ein Mann mit zwei zu großen linken Füßen erobert das Tanzparkett". So stellt sich Schauspieler und Comedian Ingolf Lück (59) seinen Auftritt in der RTL-Tanzshow vor. Der zweifache Familienvater ist bekannt aus Film und Fernsehen.Als Siegerin der zweiten Staffel von "Germany's Next Topmodel" machte Barbara Meier von sich reden: Die in der Oberpfalz (Amberg) geborene 31-Jährige sorgte zuletzt bei den "Golden Globes" für Aufruhr, da Sie zu den wenigen Frauen gehörte, die nicht schwarz trugen. Hintergrund war die "#metoo"-Debatte. Nun will sie bei "Let's Dance" Schlagzeilen machen und die elfte Staffel gewinnen.Der 29-jährige Münchner ist bekannt aus "Alles was zählt" oder "Unter Uns".Der Schauspieler "will das Ding hier gewinnen" und sich "den Pokal auf den Kamin stellen". Na dann "Hals und Beinbruch"!Mit der Seifenoper "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ging der Fernsehstern von Iris Mareike Stehen auf. Seit dem posierte sie unter anderem für den deutschen Playboy (September 2015). Man kann gespannt sein, ob sie auch beim Tanzen eine gute Figur macht."Ich habe einen Hang zur Show. Den kann ich bei Let's Dance ausleben", sagt der 54-jährige Drehbuchautor und Komiker. Er begründete den "Quatsch Comedy Club" und gewann die Goldene Kamera. Der renommierte Moderator "wollte mit 54 Jahren noch mal runter vom Sofa und rauf auf die Tanzfläche."Der TV-Star-Koch, welcher mit bürgerlichem Namen Eduardo Andrés Lopez heißt, ist Argentinier. Und mit gewohnt südamerikanischem Temperament will der 45-jährige Argentinier beweisen, dass er mehr als Tango kann, sagte er gegenüber RTL.Die deutsche Schauspielerin wurde in Marseille (Frankreich) geboren und träumt wohl seitdem von einer Karriere als Tänzerin. Wie RTL berichtet, zerstörte einst ein Unfall ihren Tanz-Traum. Bei "Let's Dance" will sie ihrer Leidenschaft nun freien Lauf lassen. Als Schauspielerin ist sie bekannt aus dem Frankfurter "Tatort" oder Elyas M'Bareks "Fack ju Göhte 3".Die Schauspieler-Riege der diesjährigen RTL-Tanzshow komplettiert Tina Ruland. Wie Iris Mareike Stehen ließ auch sie sich für den Playboy ablichten. Im Vorfeld der Live-Show lässt sie durchblicken: "Ich kann ja so gar nicht tanzen, nicht man einen Hochzeitswalzer."Die Sendung, in der sich alles um die Tanzauftritte der Promi-Kandidaten dreht, wird aus dem "Coloneum" in Köln-Ossendorf gesendet.