Hier könnt ihr die 10 schönsten Liebesfilme zum Valentinstag schauen

1. Liebe braucht keine Ferien

2. Notting Hill

3. Er steht einfach nicht auf dich

4. Fremdfischen

5. Eine wie Keine

6. Couchgeflüster

7. Traumfrauen

8. Wie ein einziger Tag

9. Bridget Jones

10. E-Mail für Dich

Der 14. Februar gilt als Tag der Liebenden - egal ob frisch verknallt, seit einiger Zeit zusammen oder schon viele Jahre verheiratet. Natürlich möchte man an diesem Tag Zeit miteinander verbringen und sich gegenseitig zeigen, wie gern man sich hat. Diese 10 romantischen Liebesfilme eignen sich ideal, um sich am Valentinstag ganz eng zusammen auf die Couch zu kuscheln.Cameron Diaz und Kate Winslet sorgen in dieser spritzigen Liebeskomödie für gute Laune und zeigen, dass das Glück oftmals näher liegt, als man denkt.Buchhändler trifft weltberühmten Filmstar. Dass die Liebe keine Grenzen kennt und sich nicht darum schert, wenn zwei Menschen aus verschiedenen Welten kommen, führen uns Julia Roberts und Hugh Grant unvergesslich vor Augen.Manchmal muss man erst einige Frösche küssen, bis man den Richtigen trifft. Aber umso größer ist dann das Glück und man kann es vollends genießen.Egal, wie aussichtslos einem so manche Situation manchmal vorkommen mag - wahre Liebe findet immer einen Weg.Aus Spaß wird Ernst, aus Hass wird Liebe. "Eine wie Keine” erzählt eine Liebesgeschichte zwischen dem Mauerblümchen und dem Mädchenschwarm der Schule.Was passiert, wenn man sich in den wesentlich jüngeren Sohn seiner Therapeutin verknallt? Diesem Dilemma widmen sich Meryl Streep und Uma Thurman in ”Couchgeflüster”. Der Film läuft am Valentinstag 2018 um 22.50 Uhr auf Sat 1.Betrogen werden tut weh. Aber gut, wenn man Freundinnen hat, die einem zur Seite stehen. Und früher oder später begegnet einem wieder jemand ganz besonderes. Elyas M' Barek und Hannah Herzsprung würden auch in der echten Welt ein schönes Paar abgeben.Man sagt, dass man die erste große Liebe nie vergisst. Diese These wird in der Verfilmung von Nicholas Sparks' Roman mehr als bestätigt und man leidet und liebt mit den Hauptcharakteren mit. Diese werden gespielt von keinem anderen als Ryan Gosling und der wunderbaren Rachel McAdams.Bridget ist eine Chaotin wie sie im Buche steht. Umso mehr Spaß macht es deswegen, ihr dabei zuzusehen, wie sie durchs Leben stolpert auf der Suche nach dem Glück und einem Happy End.Es begann alles nur als harmloser Austausch einiger E-Mails mit einem Unbekannten, aber natürlich lassen die Gefühle nicht lange auf sich warten. "E-mail für Dich” mit Meg Ryan und Tom Hanks setzt sich aber auch kritisch mit der Digitalisierung unserer Welt auseinander und ist dabei heute immer noch so aktuell wie 1999.