Die Weihnachts-Show im ZDF mit Helene Fischer ist im vergangenen Jahr ein Publikumserfolg gewesen, nun kommt die effektreiche Show erneut ins Fernsehen. Am ersten Weihnachtstag präsentiert Helene Fischer eine große Show mit Musik, Artistik und natürlich vor allem - Helene Fischer.Der Schlagerstar wird in der Show in Duetten, unter anderem mit Vanessa Mai und Alexander Claws zu sehen sein.Mit dem Ensemble des Musicals "Tanz der Vampire" wird Helene Fischer auch einige Lieder aus dem Musical aufführen. Darunter die Badeszene mit Graf Krolok. Dafür steigt Helene Fischer in eine schaumgefüllte Badewanne. Für Fans also wohl nicht nur musikalisch eine Gänsehaut-Szene.