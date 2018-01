Dschungelcamp 2018: Sexsucht, Alkoholismus, Impotenz  Tatjana Gsell und die Männer

Bisher war bei der Show “Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ beim Privatsender RTL eher wenig von der einst so glamourösen Fränkin Tatjana Gsell zu sehen. Sie zeigte wenig Ambitionen, Dschungelkönigin zu werden, im Gegenteil: Die unmotivierte Camperin wollte eigentlich lieber den Dschungel verlassen.

Des Nachts am Lagerfeuer jedoch bekommen die Zuschauer der RTL-Show nun endlich das, was sie sich womöglich von der Skandal-Fränkin erwartet haben: Geschichten über Abgründe, über ihre mehr oder weniger berühmten Ex-Männer, darunter etwa Ferfried Prinz von Hohenzollern. Doch dazu später mehr.

Wer muss in die Dschungelprüfung?



Zunächst zur Dschungelprüfung: Erneut ist Matthias Mangiapane nicht mit von der Partie – die Mitcamper scheinen nicht allzu beeindruckt gewesen zu sein von seinen Leistungen. Denn: Außer viel Getue und große Töne produzierte der Wahlfranke ja nur recht wenig. Die Sternausbeute war meist eher mager. Also sind Daniele und Ansgar dran.

Sie müssen Quizfragen beantworten – es wäre aber nicht RTL, wenn bei der Dschungelprüfung neben hämischen Kommentaren der Moderatoren Daniel Hartwich und Sonja Zietlow nicht noch tausende Teilnehmer dabei wären. So regnen Mehlwürmer und Grillen auf Daniele herab, während er in einer Zentrifuge liegt und Ansgar auf einem Zahnrad mit grünen Ameisen ein mehr oder wenige gute Zeit verbringt. Und wären die Fragen und die Insekten nicht genug, müssen sie auch noch Bälle (warum auch immer) nach draußen befördern.Naja, das Ganze heißt ja auch “Dschungelfabrik“ und da muss wohl immer etwas hinten rauskommen.

Am Ende produzieren Daniele und Ansgar dann nicht nur Bälle und Antworten, sondern auch fünf Sterne. „Fünf Sterne, das ist eine richtig gute Ausbeute. Damit hat sich der Matthias 14 Stunden gefeiert“, kommentiert Daniel Hartwich.

Hätten Sie es gewusst? Hier die Fragen aus der Dschungelprüfung zum Nachspielen:

Tatjana Gsell packt aus: Sexsucht, Alkoholsucht und ImpotenzDoch nicht nur bei der Prüfung spielen sich die interessantesten Dinge in der Dunkelheit ab: Nachts am Lagerfeuer kommt es zur Aussprache über Tatjanas Vergangenheit. Untermalt von traurig winselnder Popmusik (damit auch der Unaufmerksamste merkt: Achtung, es wird emotional!) aus dem Off erfährt der Zuschauer beim Gespräch mit Natascha von Tatjanas Ex-Männern. Da war einer, der war sexsüchtig. Kennengelernt hatte ihn Tatjana über eine Bekannte, eine Escortlady in Berlin. Als sie ihr Leid klagt und mit teils eindeutigen Gesten ihre Erzählungen untermalt, wird deutlich, dass sie hier nicht einfach nur von einem sexsüchtigen Exfreund erzählt.

Den Zuschauern, zumindest jenen mit einem Problembewusstsein, wird klar, dass Tatjana hier etwas verklausuliert von Missbrauch erzählt und nicht von Sex. Jeden Tag lag für sie ein Outfit bereit, in jenem “Zimmer im Penthouse“, wo es laut Tatjana immer “zur Sache“ ging. Jeden Tag musste sie für ihren Freund da sein. Sie erzählt von Schmerzen und davon, dass das eigentlich gar nicht zu ertragen sei. Warum sie damals nicht die Notbremse gezogen hat, fragt Natascha. Da ist Tatjana Gsell auch überfragt. Sie sei überfordert gewesen. Wie so viele Frauen, die, um Erwartungen zu entsprechen, weit über ihre persönlichen Grenzen gegangen sind. Die sich schwer tun, sich einzugestehen, dass sie Gewalt erlebt haben.

Doch das ist nicht das Ende ihrer Geschichte. Ihre Beziehung mit Ferfried Prinz von Hohenzollern war wohl auch alles andere als aus dem Märchen. Tatjana erzählt von der Alkoholsucht des Prinzen, davon, dass er durch seine Alkoholkrankheit impotent war, aber von ihr wollte, dass sie vor ihm Sex mit anderen Frauen hatte.

Hier sitzt eine Frau, die versucht hat, nach den Regeln einer Gesellschaft zu spielen, sich Schönheitsidealen hingegeben hat, sich dafür unters Messer gelegt hat, alles mit sich hat machen lassen, aber letztendlich dennoch wie vom Moloch ausgespuckt traurig und ratlos am Lagerfeuer sitzt.

Man erkennt, dass es hier ernst wird, wenn selbst den Moderatoren kein hämischer Witz mehr einfällt, sondern sie beinahe ernst da sitzen und versuchen, zum üblichen, belanglosen Dschungeltreiben überzuleiten.

Gespräche im Dschungel: Kattia und Jenny über Tattoos und One-Night-Stands

Die anderen Gespräche im Camp rangieren zwischen belanglos (Natascha Ochsenknechts Chantalismus und Kattias Probleme, sich auch nur einen der Namen von Nataschas Kindern zu merken) und ärgerlich.

Die Moderatoren werden zwar nicht müde, zu betonen, dass sie den Teilnehmern nicht vorgeben, was diese zu sagen haben. Bei Kattias, Jennys und Davids Gespräch über Tattoos, Dates und One-Night-Stands hat man dagegen schon den Eindruck, dass hier jemand einen Abreißkalender mit den blödesten Rollenklischees verteilt hat und der reihum vorgelesen wird.

Da sind sich Kattia und Jenny erst nicht ganz sicher, wie man den offenbar unvereinbaren Widerspruch zwischen “lieben Kerlen“ und tätowierten Muskeln auflöst. Als ob “Der Typ von Tattoofrei“ das Drehbuch geschrieben hat – anders kann man sich solche Gespräche im Jahr 2018 nicht erklären. Über das Thema “Bad Boys“ kommen sie zu Dates. Hier wird dann Camper David mit ins Gespräch involviert, als es um die Frage geht, wer beim ersten Date bezahlt. “Der Mann bezahlt beim ersten Date“, wirft David ein – was ihm lebhafte Zustimmung de beiden Frauen einbringt. Als sei dies ein selbstverständliches, gottgegebenes Prinzip.

Auch zum Thema Kommunikation hat David eine – nennen wir es Meinung: “Also Frauen haben schöne Stimmen, aber wen es dann nur Bullshit ist, isses auch nichts.“ Das äußert er zwar nur im Dschungeltelefon, aber es bleibt auch fraglich, ob Kattia und Jenny dazu mehr eingefallen wäre als unsicheres Gekicher.

Schließlich pflegen auch sie Ansichten wie aus einem anderen Jahrhundert: „Ich glaube, mache Frauen sind selber schuld, dass mache Männer sie nicht respektieren. Weil, wenn du dich so einfach an einen Mann verschenkst und er sich keine Mühe für dich gegeben hat, dann wird er dich nicht wertschätzen, weil es zu einfach war“, bewertet Kattia das Verhalten von Frauen.

Als Feministinnen ihre Stimmen erhoben, um genau solche Blödheiten anzuprangern, saßen Kattia und Jenny wohl so tief in ihren Schubladen, dass sie nichts davon mitbekommen haben. Sonst würden sie vielleicht merken, dass nicht etwa sie das Problem sind, wie Kattia andeutet, sondern eher Männer wie David. Und so warten die beiden jungen Frauen wohl auch leider weiter auf ihren Traumprinzen und wenn es dann nicht klappt, geben sie sich einfach selbst die Schuld.

Dschungelcamp 2018: Wer muss in Folge neun gehen?

Am Ende einer Folge, die weniger mit Ekligkeiten als mit Dümmlichkeiten hervorstach, lassen es sich Daniel Hartwich und Sonja Zietlow nicht nehmen, die Camper etwas auf den Arm zu nehmen: Weil Giuliana freiwillig das Camp verlassen hat, muss keiner gehen. Das wissen aber die Dschungel-Stars nicht. Also wird eine langwierige Verkündung inszeniert, um die Camper auf die Folter zu spannen. Am Ende muss dann tatsächlich niemand gehen. Besonders fies: Tatjana hat die wenigsten Anrufe, wie Daniel und Sonja verkünden, darf aber dennoch nicht gehen. Auch Tatjana und Tina müssen also noch etwas aushalten, zumindest bis morgen.