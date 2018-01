Dschungelcamp 2018: Matthias und die Netzreaktionen - "Mangiapane schluckt alles"

"Ich dachte da jault eine sterbende Katze"



Die neue Staffel der Reality Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist in die zwölfte Runde gestartet. Und es geht nicht nur im australischen Dschungel hoch her. Die Zuschauer schwanken mit ihren Reaktionen bei Facebook und Twitter zwischen "Warum guckt das einer?" und "Wen will ich in der nächsten Dschungelprüfung leiden sehen?"Die einen lästern über Daniele und seinen Zigarettenentzug, die anderen fiebern bei Matthias Mangiapane mit, wenn er eine nach der anderen Prüfung mit Kuh-Urin und Schweinesperma im Mund überleben muss.Auch in diesem Jahr spart die RTL-Show nicht mit Ekelprüfungen. Und der Wahlfranke Mangiapane ist ein gewohntes Bild dabei. Die Zuschauer haben mit ihm anscheinend ein Opfer gefunden, das sie jeden Tag in der Dschungelprüfung quälen können. Denn: "Mangiapane schluckt alles", schreibt ein Fan bei Twitter. Dabei weiß der Reality-TV-Promi genau, wie man die Aufmerksamkeit auf sich zieht.So haben im Netzt die Zuschauer den Wunsch an die "liebe Dschungelfee: Matthias macht die nächsten fünf Prüfungen alleine". Andere fragen sich, warum Mangiapane nicht kapiert, "dass er dank seiner Dauermeckerei in jede weitere Prüfung gewählt wird". Dabei scheint genau das der Plan der Dramaqueen des Dschungelcamps 2018 zu sein. Wieder andere Fans freuen sich nur über "die eine gute Nachricht: Zumindest müssen wir nach IBES von Matthias keinen Dschungelsong befürchten". Wenn die Zuschauer sich da mal nicht täuschen, denn der 34-Jährige hat immerhin schon ein Album und zwei Singles veröffentlicht. Darüber würden sich mit Sicherheit nicht alle Fans vom Camp freuen. "Ich dachte da jault eine sterbende Katzendame. Aber es war nur ein singender Matthias", lästert im Netzt einer über Mangiapanes anscheinend nicht vorhandene Gesangskünste.