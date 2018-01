RTL-Dschungelcamp 2018: Sendetermine, Kandidaten

Am 19. Januar beginnt die neue Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!"



Mit dabei sind auch zwei fränkische Kandidaten: Tatja Gsell und Matthias Mangiapane

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": Das sind die Sendetermine



Die neue Staffel der Reality-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" startet in die 12. Runde. Am 19. Januar 2018 um 21.15 Uhr ziehen die Promis und Möchtegern-Promis wieder in den australischen Dschungel ins RTL-Fernsehlager. Danach flimmert die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" täglich ab 22.15 Uhr über die Bildschirme.



Das Abenteuer der Stars und Selbstdarsteller präsentieren wie gewohnt Sonja Zietlow und Daniel Hartwich live aus Australien. Das große Finale steigt dann am 3. Februar ab 22.15 Uhr. Das große Wiedersehen wird am 4. Februar um 20.15 Uhr gefeiert.

Neben den Herausforderungen des australischen Dschungels müssen sich die Kandidaten wieder dem Urteil der RTL-Zuschauer unterwerfen. Per Telefonabstimmung entscheiden die jeden Tag, wer in der ersten Woche zur täglichen Dschungelprüfung antreten muss. In der zweiten Woche verlässt dann jeden Tag der Promi mit den wenigsten Anrufen das Camp.



Mittlerweile stehen alle Kandidaten fest - natürlich noch nicht offiziell bestätigt. Doch die in Sachen "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" (IBES) üblicherweise gut informierte "Bild"-Zeitung kennt die Kandidaten bereits.



Dschungelcamp 2018: Das sind die Kandidaten

Mit dabei sind in dieser Staffel auch zwei Franken: Die Nürnbergerin Tatjana Gsell (46), der unterstellt wurde, etwas mit dem Tod ihres Mannes zu tun zu haben sowie derUnterfranke Matthias Mangiapane, der bereits in Reality-Shows wie "Ab ins Beet", "Hot oder Schrott" und dem "Sommerhaus der Stars 2017" teilnahm.



Wochenlang wurde darüber spekuliert, welche Promis im kommenden Jahr in das Camp ziehen werden. Zusagen sind mittlerweile von Natascha Ochsenknecht (Ex-Frau von Schauspieler Uwe Ochsenknecht), dem DSDS-Teilnehmer Daniele Negroni, Bachelor-Kandidatin Katti Vides und Bachelorette-Gewinner und "Eskimo Callboy"-Schlagzeuger David Friedrich, Germany's Next Topmodel-Kandidatin Giuliana Farfalla, Schlagersängerin Tina York und der Nürnbergerin und Skandalfrau Tatjana Gsell bekannt. Auch die Halbschwester von Daniela Katzenberger - Jenny Frankhauser - und der unterfränkische Realtity-Show-Teilnehmer Matthias Mangiapane hatten ihren Einzug bereits bestätigt.



Die letzten Zusagen gab es laut Bericht der "Bild"-Zeitung von Musiker Sydney Youngblood, Schauspielerin Sandra Steffel und dem ehemaligen Fußballer Ansgar Brinkmann, der während seiner Karriere auch für launige Sprüche und Eskapaden bekannt war. Wegen seiner feinen Technik erhielt er den Spitznamen "Weißer Brasilianer".



Damit ist das Dschungelcamp 2018 also komplett. Bleiben wir gespannt, wer in der neuen Staffel für den meisten Krawall sorgt, seine Ängste bei den Dschungelprüfungen überwindet und wer am Ende König oder Königin des Dschungels wird.