Dschungelcamp 2018: Kakerlaken und Kuhurin - Mangiapane und Ochsenknecht in der 5. Prüfung

Tag fünf in der TV-Reality-Showauf RTL: Im australischen Feldbettenlager campieren derzeit zwölf "Stars" im Kampf um die Dschungelkrone. Matthias Mangiapane und Tatjana Gsell vertreten dabei Franken .Fünfter Tag - fünfte Prüfung: Matthias Mangiapane (34) scheint sich wohl zu fühlen in der Rolle des Clanhäuptlings im Dschungel, der die Sterne und somit das leckere Essen ins Camp bringt. Oder doch nicht? In der gestrigen Ausgabe schwankte der Hammelburger zwischen trotzigem Schmollen über fünf Nominierungen in Folge und Wagemut in seiner neuen Rolle.Die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich kannten auch diesmal kein Erbarmen. Am fünften Tag auf dem Programm: Dosen werfen und "Hau den Lukas", typische Jahrmarktklassiker.Los ging es mit Karussellfahren - und dabeitrinken. Matthias' Lockerheit ("Wir wollten doch eh' mal einen zusammen heben") ging schon bald flöten.Als Show-Opener diente diesmal ein emotionaler Ausflug von Giuliana Farfalla (21) und Tatjana Gsell (46). Das Thema: Beziehungen zu Männern. Gsells Rolle dabei? Die gute Zuhörer- und Nickerin. Zusätzlich noch ein Lästergespräch zwischen Matthias und Schlagersängerin Tina York über Kattia Vides und perfekt war die Gossip-Kullisse im australischen Dschungel.Doch dann endlich Action! Ab ging's zu Matthias und Natascha in die fünfte Dschungelprüfung. Gut lachen hatte der 34-jährige Matthias noch zu Beginn: "Das gute daran ist, dass ich für zwei, drei Stunden beschäftigt bin - mir geht's gut dabei".Der Hammelburger bewies dieses Mal Biss und Trinkvermögen. Dabei übertrafen sich die Producer der Show dieses Mal selbst in puncto "Ekligkeit" des Essens beziehungsweise Trinkens: Schweineanus auf Emu-Blut, Schwimmhäute der Entenfüße sowie Kuhurin.Im Vergleich zur Prüfung am dritten Tag kniff Mangiapane keinesfalls - er haute ordentlich rein. Den Kuhurin geext und den Schweineanus reingedreht - lief dieses Mal beim Vertreter Unterfrankens!In Sachen Spannung ging es dieses Mal auch heftiger zu: Matthias bekam bei Nataschas Essprüfung eine fette Teppichpython um den Hals gelegt: "Ich steh eigentlich auf Boa" - tja RTL kann ja nicht jeden Wunsch erfüllen. Spannend blieb es auch, ob Ochsenknecht wenigstens ein Glas der leckeren Flüssigkeiten runter bekommen würde. inFranken.de kann es auflösen: Sie bekam kein Glas geext!"Ich schwebe auch wie so ne Elfe durch den Dschungel heut". Wie auch gestern feierte der Hammelburger seine Rückkehr ins Camp gebührend und krönte sich selbst zum Anführer des Feldbettenlagers: "4 Sterne - vier Stück hab ich geholt, Natascha zwei".Die Meute war begeistert - denn Alles ist besser als täglichen Reis mit Bohnen.Schleimig ging es zu bei der Schatzsuche - aber nicht für Tatjana Gsell aus Ebern (Unterfranken). Als Dompteur dirigierte sie Jenny Frankenhauser lautstark zu verschiedenen Stationen: "Rechts, rechts, rechts - ja hier ist rechts!"5 von 6. Doch passte einer? Ja! Jedoch vermasselte es das Team und beantwortete die gestellte Frage in der Kiste falsch.Regelverstöße der GNTM-Kandidatin Giuliana Farfalla sorgten für radikale Maßnahmen: Rauchern wie Daniele Negroni und David Friedrich entzogen die Planer der Show die Fluppen: Miese Stimmung vorprogrammiert. Zusätzlich nichts Leckeres zu essen, sondern Algen und Krokodilsfüße, da die Sex-Frage falsch beantwortet wurde.Wer muss in die 6. Dschungelprüfung?Es erwischte erneut den Hammelburger Matthias Mangiapane!