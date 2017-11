Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Sendetermine 2017

3. Dezember

Für viele gehört dieser Film zu Weihnachten, wie die Geschenke unter dem Tannenbaum. Das tschechisch-deutsche Märchen "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" wurde in den 1970er Jahren verfilmt und gehört mittlerweile ind Standardrepertoire des Weihnachtsfernsehens. Auch 2017 läuft der Kultfilm wieder an mehreren Sendeterminen.Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Sendetermine 2017So oft wie der Kultfilm in der Weihnachtszeit im Fernsehen läuft, schein es fast unmöglich ihn zu verpassen. Im Internet kusieren bereits viele Sendetermine, wie der MDR schreibt, sind viele davon allerdings falsch. So haben zum Beispiel der MDR, WDR, rbb und ARD ihre Programme für die Weihnachtszeit noch nicht veröffentlicht. Diese Sendetermine stehen bereits fest:12 Uhr, KIKA15.05 Uhr, NDR16.40 Uhr, SWR08.30 Uhr, BRDie Dokumentation über den Kultfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrösel" porträtiert die Hauptdarsteller und erzählt die spannende Geschichte über die Hintergründe des Films.12.45 Uhr, WDRAuch die bekannten Streaming-Plattformen haben den Weihnachtsfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" bereits in ihre Mediathek aufgenommen. Mitglieder von Netflix, Amazon Prime und Maxdome können den Kultfilm hier online angucken:Auf Amazon, im Google Play Store oder im iTunes Store kann "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" entweder gegen eine Gebühr digital ausgeliehen oder gekauft werden.