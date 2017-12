Der Bachelor 2018: Unter den Kandidatinnen ist die Ex-"Miss Nürnberg"

Die andere Kandidatinnen



Bereits in die achte Runde geht das RTL-Format "Der Bachelor": Ab dem 10. Januar 2018 gibt es neun neue Folgen der TV-Show zu sehen, immer mittwochs um 20.15 Uhr. Noch ist geheim, wer der begehrte Junggeselle ist, um den sich die Kandidatinnen streiten. Wir wissen aber schon, wer die 22 Single-Frauen sind, die in Miami um das Herz des Bachelors kämpfen.Unter den Teilnehmerinnen der RTL-Kuppelshow ist 2018 auch die 24-Jährige Janina, Fitnesstrainerin und Model aus München. Sie konnte vor zwei Jahren nicht nur die Miss Bayern Wahl für sich entscheiden, sondern wurde auch zur "Miss Nürnberg" gekürt. "Ich bin eine unkomplizierte Frau zum Verlieben", sagt die 24-Jährige selbstbewusst über sich selbst.Wenn Janina, seit einem Jahr Single, in ihrer Freizeit nicht auf Reisen ist, geht sie zum Sport oder übt sich in Fotografie. Sie ist mit drei Brüdern aufgewachsen, durch "die ich gelernt habe, mich gegen andere durchzusetzen und schlagfertig mit allen Situationen umzugehen".Doch Janina hat große Konkurrenz: 21 weitere Single-Frauen buhlen um das Herz des TV-Junggesellen. Unter ihnen ist die 22-Jährige Amelie, die auch aus München stammt. Wenn Amelie nicht gerade im Hörsaal sitzt, teilt die selbstbewusste Münchnerin Postings rund um Fashion, Beauty und Lifestyle mit ihren rund 75.000 Followern.Eine weitere Münchnerin ist Angie, 25 Jahre alt und medizinische Fachwirtin. Angie sagt, "ich schaue aus wie eine Tussi, aber ich hasse shoppen". Stattdessen verbringt sie ihre Freizeit lieber mit Reisen oder Tanzen.Mit 32 Jahren die älteste Kandidatin ist die Studentin Nadine. Sie ist vor neun Jahren von Bayern nach Berlin gezogen. Sie kocht gerne, liebt Musik und Sport und besucht als ausgebildete Musicaldarstellerin regelmäßig Tanzworkshops.Wer von den 22 Teilnehmerinnen am Schluss das Herz des begehrten Bachelors erobern kann, ist noch ungewiss. Beim großen Finale am 7. März 2018 wird der Bachelor dann seine letzte Rose vergeben. Im letzten Jahr verfolgten rund 3 Millionen Zuschauer die TV-Show.