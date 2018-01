"Das Ding des Jahres": Das passiert in Stefan Raabs TV-Comeback

Am 9. und 10. Februar (20.15 Uhr) sendet ProSieben eine Doppelfolge der neuen Erfindershow "Das Ding des Jahres", die Entertainer Raab (51) für den Münchner Privatsender entwickelte, wie ProSieben am Montag mitteilte.



In der Sendung konkurrieren lauter kreative Köpfe mit ihren Erfindungen um die Gunst einer Jury und des Publikums, das über das "Ding des Jahres" entscheidet.

In der Jury der Sendung, die quasi ein Angriff auf "Die Höhle der Löwen" von Vox ist, sitzen Joko WInderscheidt, Lena Gercke und Hans-Jürgen Moog.



Wer mit seiner Errungenschaft ganz oben landet, bekommt auf den Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe ein Werbebudget von 2,65 Millionen Euro, um das neue Produkt zu vermarkten. Die Moderatorin der Doppelshow ist Janin Ullmann. Wie viele Folgen die Show hat, teilte der Sender nicht mit.



Raab hatte bis zum Ende 2015 diverse Sendungen präsentiert, unter anderem seine Vorzeigeshow "Schlag den Raab".