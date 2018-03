Bembers unterstützt das Team vom Franken-Tatort

Ganz Franken wartet gespannt auf die Ausstrahlung des vierten Franken-Tatorts. Am 15. April 2018 um 20.15 Uhr ist es soweit.In "Ich töte niemand" geht es um einen mysteriösen Mord an Geschwistern, der in Verbindung mit einem rätselhaften Todesfall eines Polizeikollegen steht. Für Ermittlerin Ringelhahn (Dagmar Manzel) ein besonders schwerer Fall, da der Verstorbene (André Hennicke) ein guter Freund war.Ein Fest wird der kommende Tatort vor allem für alle fränkischen Comedy-Fans. Neben dem Kabarettisten Matthias Egersdörfer als Michael Schatz, dem Leiter der Spurensicherung, ist diesesmal auch der Nürnberger Komiker Roman Sörgel alias Bembers dabei. Er spielt die Rolle eines Hausmeisters in einem Sportheim. In einer kurzen Vorschau des BR konnte man sehen, dass er und Hauptkommissar Voss (Fabian Hinrichs) heftig aneinander geraten.Bei seinem Casting für die Rolle hatte er eine Diskussion mit dem Regisseur und Drehbuchautor Max Färberböck. Nach dem Lesen seines Textes, war Sörgel der Meinung, dass so kein Franke spricht. Faberböck gefiel anscheinend die Version vom Bembers, denn seine fränkische Version schaffte es schließlich in den Tatort.Max Färberböck hat bereits beim ersten Tatort "Der Himmel ist ein Platz auf Erden" Regie geführt und das Drehbuch geschrieben.