Tragödie auf Weihnachtsfeier: Betrunkener reißt Kollegen im Treppenhaus in den Tod

Die Tragödie nimmt ihren Lauf



Am Mittwoch (13. Dezember 2017) erlebte eine Firmen-Weihnachtsfeier in Langweid am Lech in Schwaben ein tragisches Ende: Die Belegschaft feierte in einer Gaststätte im "Oskar-Gschwilm-Weg" - dabei tranken viele der 30 Anwesenden "reichlich Alkohol". Wie die Polizei berichtet, rutschte ein 35-Jähriger beim Verlassen der Gaststätte auf einer Treppe im ersten Stock aus und schlitterte mehrere Stufen hinab.Ein in diesem Moment nach oben laufender 41-Jähriger, blieb im Treppenhaus stehen, um dem sich aufrappelnden 35-Jährigen Platz zu machen. Im Moment des Aufrichtens verlor der Mann erneut sein Gleichgewicht und stürzte auf den 41-Jährigen, der vor einem Treppengeländer stand. Durch den Sturz verloren beide Männer das Gleichgewicht und flogen über das Geländer in den Treppenschacht - sechs Meter tief!Der 41-jährige Mann zog sich sehr schwere Verletzungen am Kopf zu und verstarb noch an der Stelle des Absturzes. Der 35-Jährige überlebte den Absturz und wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Klinikum eingeliefert. Ein Atemalkoholtest im Krankenhaus ergab einen Wert von 2,8 Promille.Die Kriminalpolizei Augsburg übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen und prüft derzeit den im Raum stehenden Vorwurf der fahrlässigen Tötung.