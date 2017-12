Schrecklicher Frontalcrash: Zwei Menschen sterben, Vier weitere werden verletzt

Kurz vor Weihnachten sind bei einem Verkehrsunfall in Baden-Württemberg zwei Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere wurden am Samstag verletzt.

Nach Angaben der Polizei geriet eine Fahrerin in der Nähe von Freiburg mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem anderen Auto zusammen. In dem Wagen starben eine 50 Jahre alte Fahrerin und ihr 55 Jahre alter Beifahrer.



In dem entgegenkommenden Fahrzeug wurden zwei Männer lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer eines weiteren Fahrzeugs konnte nicht mehr ausweichen und fuhr in die Unglücksstelle im Schwarzwald. In diesem Auto wurden zwei Menschen leicht verletzt.