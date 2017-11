Tourist verwechselt See mit Parkplatz - Auto landet im Wasser

Der Tourist aus den USA hatte sich nach Polizeiangaben vom Freitag auf dem Weg zum Flughafen verfahren. Sein Navigationsgerät forderte ihn zum Wenden auf. Der 38-Jährige fuhr auf den vermeintlichen Parkplatz, doch der Wagen kippte über den Uferdamm und brach in die Eisdecke.



Der Mann befreite sich durch die Heckklappe und kletterte an Land. Er kam mit dem Schrecken davon, erwischte nach dem Missgeschick am Donnerstagabend sogar seinen Flieger. Ein Kranwagen zog den Mietwagen aus dem See. Es entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro.