Tödliches Ende einer DLRG-Übung: Rettungsschwimmerin ertrinkt

Unglück auf dem Kocher: Eine DLRG-Übung bei Ottendorf (Gemarkung Gaildorf) endete am Donnerstagabend (4. Januar 2017) tödlich. Eine 28-jährige Rettungsschwimmerin konnte sich nicht gegen die Wassermassen wehren.



4 Personen kommen ans rettende Ufer

Gegen 16 Uhr hatte sich ein fünfköpfiges Team des DLRG aufgemacht, eine Übung auf dem Kocher durchzuführen. An einem Wehr bei Ziegelhütte (Gemarkung Michelbach/Bilz) kenterte das Boot. Vier Personen schafften es, sich ans Ufer zu retten. Nicht jedoch die fünfte Person: Die 28-Jährige kämpfte gegen die Wassermassen - und verlor. Sofort wurde ein Notruf abgesetzt, zahlreiche Einsatzkräfte des DLRG, der Feuerwehr und der Polizei eilten zum Flussufer - vergeblich.



Die Frau wurde in den späten Abendstunden des Donnerstags mehrere Kilometer weiter am Stausee Steinbach geborgen. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Rettungskräfte.