Tödlicher Stromschlag-Unfall: Mädchen nimmt Handy mit in Badewanne und stirbt

Tragischer Tod in Texas: Ein 14 Jahre altes Mädchen ist am Sonntagmorgen beim Baden gestorben. Sie hatte einen Stromschlag in der Wanne erlitten. Auslöser war wohl ihr Handy.Ob die Schülerin das Ladekabel in die Steckdose steckte oder sie nach dem angeschlossenen Gerät griff, ist unklar. Das berichtet der TV-Sender KCBD Wie die Stiefmutter des Opfers sagte, hatte die 14-Jährige in der Vergangenheit häufiger mit dem Handy in der Wanne gesessen und Handyspiele gespielt. Die genaue Todesursache soll nun in einer Autopsie festgestellt werden.An der Hand des Teenagers soll laut ihrer Großmutter ein Brandfleck gewesen sein. Die Familie des Opfers teilte nach dem Unfall einen Aufruf in sozialen Netzwerken, der auf die Gefahren hinweisen soll, die von nicht wasserfesten elektronischen Geräten ausgehen. Freunde der Familie starteten einen Online-Spendenaufruf, um der Familie in der schweren Zeit finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen. Am Mittwoch waren bereits knapp 10 000 Dollar an Spenden eingegangen.