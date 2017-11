Tod auf der Piste: Skifahrer von Pistenraupe überrollt und getötet

Ein 66-jähriger Skifahrer ist am Mittwochmittag in Tirol von einem Pistengerät überrollt und getötet worden. Der schreckliche Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr, teilten die zuständigen Bergbahnen am Mittwoch mit.Aus bisher noch ungeklärten Gründen befand sich der Wintersportler hinter einem Pistengerät. Ein Mitarbeiter der Bergbahnen erfasste den Wintersportler mit dem seinem Fahrzeug, als er an einem Sicherheitszaun Arbeiten durchführte und rückwärts fuhr. Beim Zurücksetzen hat der 37-jährige Lenker der Pistenraupe den Niederländer vermutlich übersehen. Der 66-Jährige wurde noch an Ort und Stelle reanimiert - erlag jedoch seinen schweren Verletzungen.Der Unfall passierte im beliebten Skigebiet Sölden. Sofort eingeleitete Reanimationsversuche blieben erfolglos. Das betroffene Pistengebiet wurde daraufhin gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen derzeit noch.