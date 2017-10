10 Tipps zum Schutz vor Einbrechern - So können Sie sich schützen

Abschließen

Fenster schließen

Schlüssel nicht verstecken

Bauliche Maßnahmen

Einbruchmeldeanlagen

Online keine Infos über Abwesenheit posten

Nachbarschaftshilfe

"Es ist jemand da"

Prüfen wer klingelt



Den Täter nicht angreifen

Einbrecher suchen oft den Schutz der Dunkelheit um zuzuschlagen, doch auch tagsüber wird eingebrochen.Wie Sie sich schützen können erfahren Sie hier:Selbst bei kurzem Verlassen sollte man die Haus- oder die Wohnungstüre immer abschließen.Gekippte Fenster können leicht von Einbrechern geöffnet werden.Haus- oder Wohnungsschlüssel sollten nie draußen deponiert werden.Bei Neu- und Umbau werden DIN-geprüfte einbruchhemmende Fenster und Türen empfohlen. Türen und Fenster sollten immer einbruchhemmend sein, späteres Nachrüsten ist immer möglich.Neben mechanischen Maßnahmen erhöhen technische Einrichtungen wie eine Einbruchmeldeanlage den Schutz vor Einbrüchen.Wer im Urlaub ist oder auf dem Weihnachtsmarkt, sollte mit dem Posten von Bildern und Informationen warten bis er wieder zu Hause ist. Einbrecher informieren sich gezielt über vermeintliche Opfer und nutzen selbst kurze Abwesenheiten für Einbrüche.Auf verdächtige Situationen, Fremde und offene Türen achten und seine Nachbarn darauf ansprechen. Ein gut gepflegter Kontakt kann auch Sicherheit bieten.Ist ein Nachbar länger abwesend, sollte eine Vertretung den Briefkasten lehren, damit ein bewohnter Eindruck entsteht.Licht an bei einsetzender Dunkelheit und Rollläden nur in der Nacht runter lassen.Klingelt jemand, den man nicht kennt, Türspion, Türspaltsperre oder einfaches Fragen helfen die Person zu identifizieren.Kann man einen Einbruch dennoch nicht verhindern, sollte man , falls man sich zur Tatzeit in der Wohnung oder im Haus aufhält, sofort die Polizei anrufen und nicht versuchen den Einbrecher aufzuhalten. Versuchen Sie eine gute Täterbeschreibung abzugeben anstatt sich in Gefahr zu bringen.