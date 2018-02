Til Schweiger stellt sein Bier in Bremen vor: Wie schlägt sich das "Tils"?

Brauer statt Schauspieler:





"Til wollte etwas gegen den Trend"



Das "Tils" kommt aus Franken:

Til Schweiger stellte am Montag (26. Februar 2018) sein "Tils" auf der Fachmesse "Gastro Ivent" in Bremen vor. In Messehalle 7 war der Rummel groß - denn schließlich kam Til Schweiger in die Freie Hansestadt.Schweiger selbst beschreibt sein Bier als ein Frauenbier vom Typ "Jugendlicher Liebhaber". Am Montag räumte er ein das Bier sei "eine Schnapsidee" gewesen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.Ein mildes Lagerbier, mit 4,8 Prozent, gebraut von der Brauerei Maisel in Bayreuth. Gegenüber dem Nordbayerischen Kurier sagte Brauerei-Chef Jeff Maisel: "Man konnte ihm seine Vorstellung eines eigenen Bieres einfach nicht ausreden." Schweiger bekam den Kontakt nach Oberfranken über einen Getränkegroßhändler aus Hamburg.