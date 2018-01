Tierische Fluchthelfer: Hirsche befreien Ponys aus Weide

In Halblech im Ostallgäu verschwanden am Donnerstag zehn Ponys. Die Besitzer informierten die Polizei, die stand kurz davor eine Öffentlichkeitsfahndung einzuleiten. Doch dann kam kuriose Aufklärung: In Freiheit lebende Hirsche haben den zehn Ponys zur Flucht aus einer umzäunten Weide verholfen.



Nach der Vermisstenmeldung hatte die Polizei laut eigenen Angaben am Freitag sofort Ermittlungen eingeleitet und konnte gemeinsam mit dem Besitzer den "Tathergang" rekonstruieren. Demnach hatten Hirsche den Zaun zwischen Bannwaldsee und dem Herdweg eingedrückt.



Vermutlich konnten die zehn Ponys ihr Glück nicht fassen und nutzten die Gelegenheit zur Flucht. Vielleicht waren sie ihren "Rettern" in die Freiheit nahe des Buchenbergs bzw. das Halblechtal gefolgt. Die Suche am Donnerstag brachte demnach keinen Erfolg. Auch ein möglicher Aufenthaltsort kristallisierte sich nicht heraus.



Die Tiere blieben verschwunden. Am Freitag erreichte die Beamten dann die freudige Nachricht: Alle zehn Ponys waren am Freitagvormittag wieder an die Stelle zurückgekehrt, an der sie sich eben doch heimischer fühlen können als in den Weiten der Ammergauer Bergwelt.

mit dpa