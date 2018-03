Im Supermarkt: Kundin (76) wird am Obstregal von Schlange gebissen

Schlange beißt Kundin in Supermarkt: Eine 76-jährige Rentnerin wurde in Tiefenort (Thüringen) in einem Supermarkt von einer Schlange gebissen. Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung wollte die Frau nach einer Orange am Obstregal greifen und bemerkte daraufhin einen stechenden Schmerz am Bauch.



Durchsuchung des Supermarkts

Gegenüber dem Nachrichtenportal sagte ein Mitarbeiter der örtlichen Reptilien-Auffangstation, dass zunächst "die Blutwerte der Frau abgewartet und die Lieferkette des Supermarktes rückverfolgt werden" müssten, um das Tier definitiv zu identifizieren.



Auch interessant: Einbrecher klauen drei Kilo Mett aus Kühlung



Ein Arzt untersuchte die Bisswunde am Bauch der Frau und konnte durch zwei deutlich sichtbare schwarze Punkte sagen, dass von einem Reptilienbiss ausgegangen werden könne. Der Supermarkt wurde indes geräumt und durchsucht. Gefunden wurde die Schlange bisher noch nicht.