Thüringen und Brandenburg wählen neue Landtage

Erste Prognosen werden um 18.00 Uhr erwartet.



In Thüringen könnte es zu einer Richtungsentscheidung kommen. Die regierende CDU von Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht ist in Umfragen zwar weiter die mit Abstand stärkste Partei. Der Spitzenkandidat der Linkspartei, Bodo Ramelow, hofft aber darauf, nach den Wahlen eine Koalition mit Sozialdemokraten und Grünen bilden zu können und zum ersten Ministerpräsidenten der Linken gewählt zu werden. Derzeit regiert die SPD als Juniorpartner der CDU.



In Brandenburg liegen die Sozialdemokraten in Umfragen deutlich vorn. Bisher regiert Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in einer rot-roten Koalition. Nach der Landtagswahl ist auch ein Bündnis mit einer erstarkten CDU denkbar. Weder in Brandenburg noch in Thüringen hat sich die SPD im Wahlkampf auf eine Koalitionsaussage festgelegt.



Die rechtskonservative AfD wird nach ihrem Erfolg in Sachsen wohl auch in die Parlamente in Thüringen und Brandenburg einziehen. Umfragen sehen sie in Thüringen bei 8 Prozent, in Brandenburg sogar bei 9,5 Prozent.