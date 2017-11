Thüringen: Polizisten befreien Kind (2) aus kalter Gartenlaube

Rettungseinsatz der Thüringer Polizei: Mit Hilfe einer Axt haben Polizisten in Eisenach ein zweijähriges Mädchen aus einer kalten Gartenlaube geholt.Die Beamten waren am Samstag gerufen worden, weil sich das Kleinkind in der Laube ohne seine Mutter aufgehalten hatte, teilte die Polizei am Sonntag mit.Die Beamten fanden das Kind schreiend in dem verschlossenen Gartenhäuschen. Sie verschafften sich mit der Axt Zutritt.Das Kleinkind sei zur Beobachtung in ein Krankenhaus und später zu seiner Oma gebracht worden. Die Laube habe einen verwahrlosten Eindruck gemacht. Die Mutter müsse sich wegen des Verdachts auf Verletzung ihrer Führsorgepflicht verantworten.