Suche eingestellt - wo sich die entlaufenen Wölfe aus dem Bayerischen Wald aufhalten

Die Suche nach den im Bayerischen Wald entlaufenen Wölfen wird eingestellt. "Die letzte heiße Spur ist über zehn Wochen alt", teilte der Nationalpark Bayerischer Wald am Freitag mit. Zudem sei die artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung zum Fang der Tiere zum 1. Februar ausgelaufen. Zwei der ursprünglich sechs entlaufenen Wölfe werden noch vermisst.Im Oktober waren die Tiere aus einem sechs Hektar großen Freigehege des Nationalparks bei Lindberg (Landkreis Regen) freigelassen worden. Unbekannte hatten nach Angaben der Polizei ein Vorhängeschloss an einem Tor entfernt.Ein Wolf war nur Stunden nach seinem Entkommen von einem Zug erfasst worden. Zwei Wölfe wurden in den Tagen danach erschossen. Ein viertes Tier geriet Mitte Oktober in eine der aufgestellten Lebendfallen. Einer der noch verbleibenden zwei entlaufenen Wölfe streift vermutlich durch Österreich.