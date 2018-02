Studentin (21) wird in Laderaum von Fernbus eingesperrt - Hilferuf auf Jodel

Kurios: Einer 21-jährigen Studentin aus Österreich widerfuhr am Dienstag (20. Februar 2018) großes Unglück. Sie wurde in den Ladenraum eines Fernbusses eingesperrt, als sie ihren Koffer verstauen wollte. Der Fahrer ließ die Klappe automatisch schließen. Und so landete die 21-Jährige im Laderaum. Sechzig Kilometer lang verharrte sie dort - und teilte ihr Leid auf Jodel mit:



Ihr Hilferuf auf Jodel stieß teilweise auf Spott und Gelächter. Viele Ratschläge der Community halfen der 21-Jährigen nicht weiter. Unter den Kommentaren waren allerdings auch Konstruktive, wie "Ruf die Polizei!"



Die Polizei musste die Studentin im Endeffekt aber nicht rufen. Bei einem Zwischenstopp in Wolfsberg, konnte sich die Frau selbstständig befreien, als der Fahrer die Ladeklappe öffnete. Laut der Hannoverschen Allgemeinen (HAZ), versteckte sich im Laderaum ein entscheidendes Detail: Dort gibt es eine Durchreiche, die sich hätte problemlos von beiden Seiten öffnen lassen.