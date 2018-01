Stichflamme bei Silvester-Fondue: Mehrere Verletzte in Weiden in der Oberpfalz

Bei einem Silvestermenü in einem Mehrfamilienhaus in Weiden in der Oberpfalz ist es am Silvesterabend gegen 20 Uhr zu einer Verpuffung gekommen, bei der vier Menschen verletzt wurden - zwei von ihnen schwer. Das teilte die Polizei mit.



Während des gemeinsamen Silvester-Fondue-Essens von sechs Erwachsenen in einem Mehrfamilienhaus wollte die 53-jährige Gastgeberin den Heizbehälter des Fondues über der Spüle mit Brennspiritus nachfüllen. Sie war davon ausgegangen, dass die Flammen darin vollständig erloschen waren. Nachdem dies offensichtlich nicht der Fall war, kam es zu einer explosionsartigen Verpuffung des Spiritus mit einer großen Stichflamme.



Die Frau rannte durch die geschlossene Glastür der Küche und erlitt dabei Schnittverletzungen im Gesicht. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht.



Durch die Stichflamme wurde außerdem die 50-jährige Schwester der Gastgeberin, die ebenfalls in der Küche saß, im Gesicht erheblich verbrannt. Sie kam mit dem Rettungshubschrauber wegen ihren Brandverletzungen ins Klinikum München-Bogenhausen.



Weiter wurde ein 22-jähriger Sohn durch die Stichflamme erheblich an Oberkörper, Rücken, Hals und Teilen des Gesichts verletzt. Dieser kam zur Behandlung seiner Brandverletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Nürnberg. Die ebenfalls 22-jährige schwangere Tochter kam vorsorglich ins Klinikum, um eine Verletzung auszuschließen. Ein 24-jähriger Sohn sowie ein 36-jähriger Gast, welche sich ebenfalls in der Küche aufhielten, blieben unverletzt.



Eine geringe Sachschadenshöhe ist der schnellen Reaktion der Anwesenden zu verdanken. Als die Bank in der Küche zu brennen begann, wurde sie sofort mit Wasser gelöscht. Damit ist nur noch der Sachschaden an der Glastüre zu beziffern.



Vor Ort waren mehrere Rettungswagen-Besatzungen mit Notärzten sowie die Feuerwehr Weiden.



Ein ähnlicher Zwischenfall bei einem Silvesteressen ereignete sich auch im mittelfränkischen Großenseebach (Kreis Erlangen-Höchstadt). Hier wurde eine Frau schwer verletzt.