Sternschnuppen zu Weihnachten: Meteorschauer der Ursiden in Franken

Himmelsphänomene im Dezember: Ein dunkler Ort ist wichtig

as ist der Unterschied zwischen Kometen und Asteroiden?

Wie entstehen Sternschnuppen?

Sternschnuppen-Fans aufgepasst: Ein letztes Mal in diesem Jahr wird es einen romantischen Sternschnuppenregen zu sehen geben. Denn die Ursiden des Kometen 8P/Tuttle stehen noch im Kalender - und das pünktlich zum Weihnachtsfest.In der Nacht zu Weihnachten, am 23. Dezember 2017, werden bis zu zehn Sternschnuppen pro Stunde erwartet. Bei uns geht der Mond gegen 21.15 Uhr unter - bei gutem Wetter herrschen dann ideale Bedingungen, um die Sternschnuppen zu betrachten. Vereinzelnde Sternschnuppen der Ursiden werden aber noch bis zum 26. Dezember zu sehen sein.Das Beobachten dürfte nicht schwierig sein: "Man muss nur einen dunklen Ort aufsuchen", sagte Sirko Molau von der Vereinigung der Sternfreunde, die ihren Sitz im südhessischen Heppenheim an der Bergstraße hat. "Wenn die Sicht zum Himmel frei ist, reicht das aus." Die Sternschnuppen seien auch die gesamte Nacht zu beobachten. "Da kann man gleich nach oben schauen, wenn es dunkel geworden ist."Asteroiden sind Kleinplaneten, die sich elliptisch um die Sonne bewegen. Der Unterschied zum Komet ist in erster Linie die chemische Zusammensetzung, denn Kometen haben einen größeren Anteil von Wasser und Gasen. Lange hat man sie sich wie Schneebälle vorgestellt. Kommen sie in die Nähe der Sonne, schmelzen sie langsam, so dass der typische Schweif entsteht.Sternschnuppen bilden sich, wenn die Erde die Schweifspur eines Kometen kreuzt. Das helle Aufleuchten entsteht, weil Staubteilchen der Schweifspur beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen. Das Licht der Sternschnuppen stammt von Luftmolekülen in der Erdatmosphäre: Die Teile des Meteorstroms übertragen teilweise ihre Energie auf die Luftmoleküle, die dadurch erhitzt werden und zu leuchten beginnen.Dass Meteorströme wie die Perseiden im August, die Leoniden im November oder die Geminiden und Ursiden im Dezember jedes Jahr zur gleichen Zeit zu sehen sind, hängt damit zusammen, dass die Erde auf ihrem Weg um die Sonne immer wieder den gleichen Kometen begegnet. Die Erde durchquert die Schweifspuren der Kometen also auch jedes Jahr zum gleichen Datum.