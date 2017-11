Stefan Raab zurück im Rampenlicht

Mit einer Liveshow in Köln meldet sich Stefan Raab (51) im kommenden Jahr auf der Bühne zurück. Die Veranstaltung mit dem Titel "Stefan Raab live!" soll am 18. Oktober 2018 in der Lanxess Arena stattfinden, erklärte Raabs Management am Mittwoch.Mit dabei seien prominente Gäste sowie die aus Raabs ehemaligen Fernsehsendungen bekannte Band Heavytones. Details zum Programm waren zunächst nicht bekannt. Ein weiterer Auftritt oder eine Übertragung im Fernsehen sind den Angaben zufolge nicht geplant. Zuvor hatten mehrere Medien über die Ankündigung berichtet.Auch in einem Video auf der Facebook-Seite von "TV Total" wird Raabs Bühnenauftritt angekündigt. Passend dazu äußern sich in dem Film auch Prominente. Panik-Rocker Udo Lindenberg sagt: "Stefan Raab? Mittelmaß - unteres Mittelmaß". Komiker Helge Schneider meint: "Stefan Raab? Zu angepasst."Schon im ersten Halbjahr 2018 will Raab auch ins Fernsehen zurückkehren - allerdings nicht vor der Kamera, sondern als Produzent der neuen ProSieben-Show "Das Ding des Jahres". Im Dezember 2015 hatte sich Stefan Raab vom Bildschirm verabschiedet. Neben zahlreichen TV-Events hatte er seit 1999 die Latnight-Show "TV Total" moderiert.