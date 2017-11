Stadt verkauft diese Freibad-Rutsche im Internet - und 80 Leute wollen sie haben

60 Meter lang, gewunden und quietschgelb ist das Angebot der Stadt Münsingen im Internet. Mehr als 80 Interessenten hätten sich auf die Verkaufsanzeige für die Freibadrutsche gemeldet, berichtete Rebecca Hummel von der Stadtverwaltung am Freitag.



Die Stadt im Kreis Reutlingen will ihr Freibad sanieren und dabei auch eine neue Rutsche anschaffen. Der fünfeinhalb Meter hohe Wasserspaß ist jetzt 20 Jahre alt. Damals hatte er 20 000 Mark (gut 10 000 Euro) gekostet. Gefordert sind als Kaufpreis mindestens 200 Euro.



Der Haken? Das Ungetüm muss selbst abmontiert und abgeholt werden. Zuvor hatten das "Schwäbische Tagblatt" und der SWR berichtet.



Weil sich so viele Interessenten gemeldet hätten, darunter auch welche aus Norddeutschland, Österreich und der Schweiz, habe jeder noch einmal eine Mail bekommen und könne jetzt ein verbindliches Angebot abgeben, sagte Hummel. Die Anzeige sei inzwischen gelöscht. Entscheidend sei die Zusicherung, die Rutsche bis zu einem festgelegten Datum abzumontieren und abzutransportieren - damit der Zeitplan für die Arbeiten im Freibad eingehalten werden könne. Die bisherigen Kaufpreisangebote lagen bei mehreren Hundert Euro. Der Transport dürfte deutlich teurer werden. Solange die Sommerferien dauern, bleibt die alte gelbe Rutsche aber noch in Betrieb.