Sprayer schläft betrunken vor beschmierter Hauswand ein

Ein betrunkener Sprayer hat sich in Weimar an einer Hauswand verewigt und ist kurz darauf eingeschlafen. Der 21-Jährige habe am frühen Mittwochmorgen nahe der beschmierten Wand gelegen, teilte die Polizei mit.



Ein Anwohner hatte zuvor Geräusche gehört und jemanden gesehen, der Farbe an die Wand sprayte. Er rief die Polizei und beschrieb den Täter. Die Beschreibung passte auf den 21-Jährigen, der außerdem noch Farbe an den Händen und eine Spraydose dabei hatte.



Die Polizei weckte den Mann und stellte einen Atemalkoholwert von 2,6 Promille fest. Nach der Aufnahme seiner Daten brachte ihn die Polizei daher in ein Krankenhaus.